Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Operasyonda 2,45 gram metamfetamin, 8,26 gram esrar, 14 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 65 lira ele geçirildi.

Ekiplerin bu kapsamda ilçe geneli yaptığı operasyonda İ.Ö. ile S.B. yakalandı.

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