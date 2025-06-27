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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 22:20 Güncelleme: 27.06.2025 - 22:20
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekiplerin bu kapsamda ilçe geneli yaptığı operasyonda İ.Ö. ile S.B. yakalandı.

        Operasyonda 2,45 gram metamfetamin, 8,26 gram esrar, 14 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 65 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ö. tutuklandı, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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