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        "Öfke odası"nda beyzbol sopasıyla eşya ve camları kırmak serbest

        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de kurulan "öfke odası", stresli veya gergin hissedenler ile eğlenmek isteyenlere eşya ve camları kırarak "rahatlama imkanı" sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:01
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        "Öfke odası"nda beyzbol sopasıyla eşya ve camları kırmak serbest
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        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de kurulan "öfke odası", stresli veya gergin hissedenler ile eğlenmek isteyenlere eşya ve camları kırarak "rahatlama imkanı" sunuyor.

        Yenişehir ilçesinde yaşayan girişimci Şeyhmus Mert Sezgin ve Yiğit Katkay, stres atmak isteyenlerin güvenli bir ortamda bunu yapabilmesi için "öfke odası" kurdu.

        Koruyucu kıyafet giyip kask takan ziyaretçiler, beyzbol sopası, demir çubuk ve çekiçle, odadaki elektronik eşyaları ve camları kırabiliyor.

        Stres atmak ya da eğlenmek isteyenler kimseye zarar vermeden farklı bir deneyim yaşıyor.

        İşletme sahiplerinden Şeyhmus Mert Sezgin, AA muhabirine, ziyaretçilerin hayal kırıklıklarını, öfkelerini ve streslerini odada bırakarak çıktığını söyledi.

        Odaya ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Sezgin, "Buraya eğlenmek, stres atmak ya da sadece merak ettikleri için gelen kişiler oluyor. Koruyucu kıyafetlerini giyen kişiler, seçtikleri sopalarla içerideki malzemeleri kırabiliyor." dedi.

        Sezgin, öfkeyi dışa vurmak için güvenli bir alan sunmayı amaçladıklarını anlatarak, "Dışarıda insanlar öfkelendiklerinde çevresindeki kişilere ya da eşyalara zarar verebiliyor. Telefonlarına, arabalarına veya trafikte başka araçlara zarar verenler oluyor. Buraya gelenler ise daha az maliyetle atıl durumdaki malzemeleri kırabiliyor." ifadelerini kullandı.

        - "Bu odada ortalığı dağıtmak, vurup kırmak ve yıkmak serbest"

        Sezgin, amaçlarının insanları eğlendirmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Eski sevgililerini unutamayanlar, onlarla özdeşleştirdikleri şarkıları açıp eşyaları kırarak içlerini döküyor. Biz, insanların stres yapmasını istemiyoruz. Gelin burada kırabileceğiniz telefonlar, televizyonlar, araba camları var. İstediğiniz gibi kırabilirsiniz. Bu odada ortalığı dağıtmak, vurup kırmak ve yıkmak serbest."

        Ziyaretçilerden 21 yaşındaki Yağız Sincer​​​​​​​, öfke odasının kendisine eşsiz bir deneyim sunduğunu vurgulayarak, "Gerçekten çok keyif aldım. Kırarak rahatladım, sinirim geçti. İş yerinde ya da özel hayatında stres yaşayan herkese öneririm." diye konuştu.

        Mehmet Can ise öfke odasında arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiklerini vurgulayarak, "Keyifli ve yorucuydu. Kalp kırılmasın, camlar kırılsın, bir şey olmaz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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