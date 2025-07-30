Gazeteci ve yazar Erdem Sabih Anılan Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'da geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden Sabah Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Erdem Sabih Anılan'ın cenazesi Mersin'de toprağa verildi.

Evli ve iki çocuk babası Anılan için Toroslar ilçesindeki Akbelen Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Anılan'ın eşi Gülşah, oğlu Ali Umut, kızı Özge Anılan ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile çalışma arkadaşları da katıldı.

Gazeteci ve yazar Anılan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Anılan ailesi, katılımcıların taziyelerini kabul etti.

Sabah Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Erdem Sabih Anılan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 28 Temmuz'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.