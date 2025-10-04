Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de "Anne Sütüyle Besle Sevgiyle Büyüt Projesi" başladı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde "Anne Sütüyle Besle Sevgiyle Büyüt Projesi" başladı.

        Giriş: 04.10.2025 - 11:00 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:00
        Mersin'de "Anne Sütüyle Besle Sevgiyle Büyüt Projesi" başladı
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde "Anne Sütüyle Besle Sevgiyle Büyüt Projesi" başladı.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, belediye ve Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında konferans düzenlendi.

        Konferansta Uzman Doktor Hanife Tezcan katılımcılara anne sütünün özellikleri, emzirmenin anne ve bebek sağlığına katkıları ve doğru emzirme teknikleri hakkında bilgiler verdi.

        Ebe Gülten İlke Hoşhanlı da doğum sonrası ilk saatlerin önemi ve emzirme sürecinde doğru bilinen yanlışlar üzerine sunum yaptı.

        Programda katılımcılara konu hakkında bilgilerin yer aldığı broşür dağıtıldı.

        Yaklaşık 1000 anne ve anne adayına ulaşılması hedeflenen proje kapsamında bilgilendirilmeler yapılacak, emzirme sürecinde karşılaşılan sorunlara yönelik bireysel danışmanlık hizmeti sunulacak.

