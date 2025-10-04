Mersin'de "Anne Sütüyle Besle Sevgiyle Büyüt Projesi" başladı

Ebe Gülten İlke Hoşhanlı da doğum sonrası ilk saatlerin önemi ve emzirme sürecinde doğru bilinen yanlışlar üzerine sunum yaptı.

Konferansta Uzman Doktor Hanife Tezcan katılımcılara anne sütünün özellikleri, emzirmenin anne ve bebek sağlığına katkıları ve doğru emzirme teknikleri hakkında bilgiler verdi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, belediye ve Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında konferans düzenlendi.

