        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 00:20 Güncelleme: 04.10.2025 - 00:20
        Mersin'de refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        D-400 kara yolunda N.A. (25) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

