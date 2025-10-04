Anamur'da "Peygamberimiz, Cami ve Namaz Konferansı" yapıldı

Anamur Müftüsü Mehmet Fidan'ın da konuşma yaptığı program dua edilmesinin ardından sona erdi.

Camilerin yalnızca ibadethane olmadığını dile getiren Duru, camilerde birlik ve beraberliğin pekiştirildiğini ifade etti.

Anamur Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Anamur Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.