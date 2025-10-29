Habertürk
        Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

        Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 22:11 Güncelleme: 29.10.2025 - 22:11
        Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Martin Horozov (Bulgaristan), Gintaras Maciulis (Litvanya)

        Mersin Spor: Olaseni 17, Cobbs 13, March Jr 10, Cruz 14, White 11, Cowan 6, Ergi Tırpancı 2, Bentil 8, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı

        Karditsa Iaponiki: B. Jefferson 20, Bothwell, Kaselakis 4, D. Jefferson 10, Madsen 11, Horchler 12, Ellis 6, Diplaros 7, Kamperidis 3

        1. Periyot: 20-23

        Devre: 37-39

        3. Periyot: 64-56

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

