Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Martin Horozov (Bulgaristan), Gintaras Maciulis (Litvanya)
Mersin Spor: Olaseni 17, Cobbs 13, March Jr 10, Cruz 14, White 11, Cowan 6, Ergi Tırpancı 2, Bentil 8, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı
Karditsa Iaponiki: B. Jefferson 20, Bothwell, Kaselakis 4, D. Jefferson 10, Madsen 11, Horchler 12, Ellis 6, Diplaros 7, Kamperidis 3
1. Periyot: 20-23
Devre: 37-39
3. Periyot: 64-56
MERSİN
