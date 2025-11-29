Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de "Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonaları Milli Takım Seçme Yarışması" başladı

        Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen "Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonaları Milli Takım Seçme Yarışması" antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        29.11.2025 - 10:36
        Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona 40 il ve 91 kulüpten yaklaşık 640 sporcu katıldı.

        Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde gerçekleştirilecek yarışmada sporcular, açılış töreninin ardından resmi antrenmanlarına çıktı.

        Dereceye giren sporcuların milli takım seçmelerine katılacağı yarışma 4 Aralık'ta sona erecek.

