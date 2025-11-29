Mersin'de "Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonaları Milli Takım Seçme Yarışması" başladı
Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen "Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonaları Milli Takım Seçme Yarışması" antrenmanla başladı.
Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen "Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonaları Milli Takım Seçme Yarışması" antrenmanla başladı.
Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona 40 il ve 91 kulüpten yaklaşık 640 sporcu katıldı.
Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde gerçekleştirilecek yarışmada sporcular, açılış töreninin ardından resmi antrenmanlarına çıktı.
Dereceye giren sporcuların milli takım seçmelerine katılacağı yarışma 4 Aralık'ta sona erecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.