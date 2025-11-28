Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 22:22 Güncelleme: 28.11.2025 - 22:22
        Mersin'de bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Mersin'in Erdemli ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Tömük Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yapılan incelemede, yangın esnasında evde bulunan 85 yaşındaki Garip Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.

