        Mersin Haberleri

        Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti

        Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 17:50 Güncelleme: 28.11.2025 - 17:50
        Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti
        Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını ziyaret etti.

        Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Hacettepe Üniversitesi öğrencileri için Akkuyu NGS'de program düzenlendi.

        Santral sahasını gezen öğrencilere, projenin detayları, nükleer teknolojilerin çevreyle etkileşimi, çok seviyeli güvenlik sistemleri, NGS'de elektrik üretimi prensipleri, Türk vatandaşları için Rusya'daki teknik üniversitelerde yürütülen garantili nükleer istihdamı, yüksek lisans eğitimi ve aday seçim prensipleri hakkında bilgi verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, Akkuyu NGS'de Türkiye'deki ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde kariyer yönlendirme etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

        Hacettepe'nin, Türkiye'de nükleer enerji alanında mühendis yetiştirmeye başlayan ilk üniversitelerden biri olduğunu kaydeden Butckikh, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Hacettepe Üniversitesi öğrencilerini sahada ağırlamak, proje ve önde gelen Rus nükleer teknolojileri hakkında açıkça bilgi vermek, onlara nükleer sektörde mesleki gelişim fırsatları sunmak bizim için özellikle önemli. Akkuyu NGS ziyaretinin öğrencilere başarılı bir eğitim ve sonraki mesleki faaliyetleri için bir motivasyon kaynağı olmasını umuyorum."

        Öğrencilerden Zehra Nur Şahin de Akkuyu NGS'nin proje uygulama aşamasını ilk kez gördüğünü belirterek, "Özellikle sahayı kendi gözlerimle görmek ve NGS operatörlerinin projede ne kadar önemli görevler üstlendiğini anlamak çok değerliydi." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

