Mersin'de fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetiminde 360 bin 924 lira ceza kesildi

Ekipler, haksız fiyat artışına yönelik denetim yaptıkları 849 işletmede ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etti.

Mersin'de fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere 360 bin 924 lira ceza uygulandı.

