        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetiminde 360 bin 924 lira ceza kesildi

        Mersin'de fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere 360 bin 924 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:36 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:36
        Mersin'de fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetiminde 360 bin 924 lira ceza kesildi
        Mersin'de fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere 360 bin 924 lira ceza uygulandı.

        Ticaret İl Müdürlüğünün açıklamasına göre, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" kapsamındaki denetimler kasım ayında sürdü.

        Ekipler, haksız fiyat artışına yönelik denetim yaptıkları 849 işletmede ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etti.

        Çalışmada 53 binden fazla ürünü inceleyen ekipler, kurallara uymadığı belirlenen iş yerlerine 360 bin 924 lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

