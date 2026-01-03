Mersin'de "Akdeniz'de Uyanış 3 Ocak 1922" konseri düzenlendi

Mersin Devlet Opera ve Balesi solistleri ile orkestrası, etkinlikte Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile aynı sahneyi paylaştı.

Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından hazırlanan konser, Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

