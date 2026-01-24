Habertürk
        Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Giriş: 24.01.2026 - 20:06 Güncelleme: 24.01.2026 - 20:06
        Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kuşçular Mahallesi'nde Veli Doğan yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

        Doğan'ın devrilen traktörün altında kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

