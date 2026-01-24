Mersin'de iki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.





Şehit Mustafa Mahallesi'nde bir kısmı ahşap olan iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

