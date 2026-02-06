Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılamasına devam edildi.

        Giriş: 06.02.2026 - 13:07 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:07
        Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar Hüseyin Arda Ş. (19), Mustafa Z. (27) ve Nazmi Ç. (20) tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

        Duruşmada Hiranur'un ailesi ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Tanık olarak dinlenilen büfeci G.Y, olay günü saat 22.30 sıralarında Hüseyin Arda Ş'nin iş yerine gelerek içki satın aldığını, herhangi bir silah sesi duymadığını ifade etti.

        Tanık M.E. de arkadaşı Hiranur'un kendisine Hüseyin Arda Ş'nin davet ettiği asker eğlencesine gitmek istemediğini belirten mesaj gönderdiğini anlattı.


        Müşteki avukatları, Hüseyin Arda Ş'nin uyuşturucu ticareti yaptığını iddia ederek, bilirkişi raporunda eksikliklerin bulunduğunu ve ek rapor alınmasını talep etti.

        Sanıklardan Hüseyin Arda Ş. savunmasında müşteki avukatların beyanlarını kabul etmediğini ve kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

        Aygar'ın annesi Gülten Tan da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 13 Mart'a erteledi.

        - Olay ve iddianame

        Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde 31 Ağustos'ta Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Hüseyin Arda Ş, Nazmi Ç. ve Mustafa Z. tutuklanmıştı.

        Polis ekiplerinin araştırmasında zanlıların, araçta öldürülen Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri tespit edilmiş, derenin üst tarafındaki alanda kan izlerine rastlanmıştı.

        Hüseyin Arda Ş. ifadesinde, asker eğlencesi dönüşünde araçta "şaka amaçlı" doğrulttuğu ruhsatsız tabancanın kazara ateş alması sonucu Aygar'ın vurulduğunu öne sürmüştü.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Hüseyin Arda Ş'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi, Nazmi Ç. ve Mustafa Z'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

