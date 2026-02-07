Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

        Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:06 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Mersin, Antalya, İzmir ve Diyarbakır'da yasa dışı bahis oynatan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Metruk yapı kontrollü şekilde yıkıldı
        Metruk yapı kontrollü şekilde yıkıldı
        Mersin'de parktaki gereçlere zarar verildi
        Mersin'de parktaki gereçlere zarar verildi
        Motosiklet kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
        Motosiklet kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
        Küçük ellerden ekolojik farkındalık sergisi
        Küçük ellerden ekolojik farkındalık sergisi
        Mersin'de çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen kişi otele yerleştiril...
        Mersin'de çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen kişi otele yerleştiril...
        Mersin'de halk sağlığını tehdit eden çöp ev temizlendi
        Mersin'de halk sağlığını tehdit eden çöp ev temizlendi