        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen kişi otele yerleştirildi

        Mersin'de yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen kişi, belediye ekiplerince otele yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 12:17 Güncelleme: 07.02.2026 - 12:17
        Mersin'de çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen kişi otele yerleştirildi
        Mersin'de yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen kişi, belediye ekiplerince otele yerleştirildi.

        Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Turgutreis Mahallesi'nde ikamet eden M.Y'nin evinin yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinin ardından bir depoda kalmaya başladığını belirledi.

        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'in talimatıyla M.Y. zabıta ekiplerince bölgedeki bir otele yerleştirildi.

        Açıklamada ayrıca, M.Y'nin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

