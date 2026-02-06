Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de "Zamanın Kırıldığı An: 6 ŞUBAT" grafik tasarım sergisi açıldı

        Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla "Zamanın Kırıldığı An: 6 ŞUBAT" grafik tasarım sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 20:07 Güncelleme: 06.02.2026 - 20:07
        Mersin'de "Zamanın Kırıldığı An: 6 ŞUBAT" grafik tasarım sergisi açıldı
        Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla "Zamanın Kırıldığı An: 6 ŞUBAT" grafik tasarım sergisinin açılışı yapıldı.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Etkinlik Merkezi'nde açılan sergide Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Görevlisi Hacı Mehmet Acar tarafından hazırlanan 16 eser yer alıyor.

        Acar, yaptığı açıklamada, sergide yer alan eserlerde depremlerin ardından ortaya çıkan duygulara, izlere ve kırılmalara odaklandığını belirtti.

        Çalışmaları dijital üretim ve el emeğiyle hazırladığını dile getiren Acar, şöyle devam etti:

        "Sergi, depremi doğrudan anlatmak yerine, zamanın durduğu hissini, bellekte kalan anları ve değişen şehirleri düşünmeye davet etmektedir. Sergide yer alan 16 özgün çalışma, depremden etkilenen şehirlerin isimleri üzerinden kurgulandı. Harfler ve kelimeler, yalnızca okunacak metinler olarak değil yıkımı, bölünen zamanı ve parçalanan kent belleğini hissettiren görsel öğeler olarak ele alındı. Kırılan, çatlayan ve dağılan tipografik formlar, depremin hem şehirler hem de bireylerin zihninde bıraktığı izlere gönderme yapıyor."

        Acar, sergiyi, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşların anısına ithaf ettiğini belirterek, "Zamanın Kırıldığı An: 6 ŞUBAT" grafik tasarım sergisi, grafik tasarımının yalnızca estetik bir üretim alanı olmadığını aynı zamanda yaşananları görünür kılan, kayıpları saygıyla anan ve deprem gerçeğine dikkati çeken bir anlatım dili sunduğunu ortaya koyuyor." diye konuştu.

        Akademisyenler, sanatseverler ve çok sayıda öğrencinin de katıldığı sergi, yarın kentteki bir alışveriş merkezinde de beğeniye sunulacak.



