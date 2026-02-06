Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Anamur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cömertler'den İlçe Emniyet Müdürü Doğanay'a ziyaret

        Anamur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zümrüt Cömertler, İlçe Emniyet Müdürü İdris Doğanay'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:57 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anamur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cömertler'den İlçe Emniyet Müdürü Doğanay'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anamur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zümrüt Cömertler, İlçe Emniyet Müdürü İdris Doğanay'ı ziyaret etti.

        Cömertler, makamında ziyaret ettiği Doğanay'a yeni görevinde başarı diledi.

        Doğanay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, basının kamuoyunun bilgilendirilmesindeki rolünün çok kıymetli olduğunu belirtti.

        Cömertler de her zaman yapıcı ve sorumlu bir anlayışla görevlerini sürdüreceklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

        Benzer Haberler

        Depremde hayatını kaybeden polisler dualarla anıldı
        Depremde hayatını kaybeden polisler dualarla anıldı
        Anamur'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Pansiyonda yapılan aramada sen...
        Anamur'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Pansiyonda yapılan aramada sen...
        Başkan Boltaç, depremin yıl dönümünde Adıyaman'daki anma törenine katıldı
        Başkan Boltaç, depremin yıl dönümünde Adıyaman'daki anma törenine katıldı
        Mersin'de 7 bin 905 litre etil alkol ve 55 litre sahte içki ele geçirildi
        Mersin'de 7 bin 905 litre etil alkol ve 55 litre sahte içki ele geçirildi
        Mersin'de kömür yüklü tırın dorsesinde 550 kaçak elektronik sigara ele geçi...
        Mersin'de kömür yüklü tırın dorsesinde 550 kaçak elektronik sigara ele geçi...
        Keman sanatçısı Laçin Akyol, Mersin'deki mezarı başında anıldı
        Keman sanatçısı Laçin Akyol, Mersin'deki mezarı başında anıldı