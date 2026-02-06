Anamur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cömertler'den İlçe Emniyet Müdürü Doğanay'a ziyaret

Anamur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zümrüt Cömertler, İlçe Emniyet Müdürü İdris Doğanay'ı ziyaret etti.



Cömertler, makamında ziyaret ettiği Doğanay'a yeni görevinde başarı diledi.



Doğanay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, basının kamuoyunun bilgilendirilmesindeki rolünün çok kıymetli olduğunu belirtti.



Cömertler de her zaman yapıcı ve sorumlu bir anlayışla görevlerini sürdüreceklerini anlattı.

