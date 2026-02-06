Habertürk
Habertürk
        Keman sanatçısı Laçin Akyol, Mersin'deki mezarı başında anıldı

        Keman sanatçısı Laçin Akyol, Mersin'deki mezarı başında anıldı

        Mersin'de trafik kazasında 18 yaşında hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol, mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 13:57 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:57
        Keman sanatçısı Laçin Akyol, Mersin'deki mezarı başında anıldı
        Mersin'de trafik kazasında 18 yaşında hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol, mezarı başında anıldı.


        Akyol'u anmak için ailesi ve sevenleri Yenişehir ilçesinde bulunan Çiftlikköy Mezarlığı'nda bir araya geldi.

        Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından Akyol için kabri başında dua edildi.

        Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak 2025'te arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışırken İ.H.Ç'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede 7 Şubat 2025'te hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı.

