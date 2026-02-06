Habertürk
Habertürk
        Mersin'de kömür yüklü tırın dorsesinde 550 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Mersin'de kömür yüklü tırın dorsesinde gümrük kaçağı 550 elektronik sigara ele geçirildi.

        Giriş: 06.02.2026 - 14:20 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:20
        Mersin'de kömür yüklü tırın dorsesinde 550 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        Mersin'de kömür yüklü tırın dorsesinde gümrük kaçağı 550 elektronik sigara ele geçirildi.


        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte şüphe üzerine seyir halindeki bir tırı durdurdu.

        Tırın dorsesinde arama yapan ekipler, kömürler arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 550 elektronik sigara, 1340 paket elektronik sigara kartuşu ve 550 paket kaçak sigara ele geçirdi.

        KOM ekipleri kaçak ürünlerle ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

