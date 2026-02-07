Mersin'de devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. M.Y.T (21) idaresindeki 33 BCY 232 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan M.Y.T. ve motosikletteki Vatan Baki Torun (21) hastaneye götürüldü. Torun, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.