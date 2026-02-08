Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 17:07 Güncelleme: 08.02.2026 - 17:07
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Orkun Yurttaş, Ömer Sarı, Yasin Alkan

        ÇİMSA ÇBK Mersin: Sinem Ataş 7, Allen 9, Burke 13, Esra Ural Topuz 4, Iagupova 7, Manolya Kurtulmuş 15, Büşra Akbaş 9, Juskaite 12, Geiselsoder 5, Asena Yalçın, Ayşenaz Harma, Eslem Güler

        Nesibe Aydın: Davis 15, Bone 14, Pelin Gülçelik 3, Green 20, Yağmur Önal 4, Melike Yalçınkaya, Turner 4, Derin Yaya, Büşra Akgün 3, Aysude Torcu

        1. Periyot: 21-18

        Devre: 48-34

        3. Periyot: 63-49




        MERSİN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

