Bozyazı ilçesinde "Ramazanda Sağlık Programı" etkinlikleri sürüyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Ramazanda Sağlık Programı" kapsamında etkinlikler devam ediyor. Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ramazan ayı kapsamında düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar sağlık alanında bilgilendiriliyor. Denizci Mehmet Camisi önünde yapılan etkinlikler kapsamında vatandaşlara çeşitli taramalar gerçekleştirildi.

