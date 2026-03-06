Anamur'da umreye gidenler dualarla uğurlandı

Mersin'in Anamur ilçesinde kutsal topraklara gidecek 23 umre yolcusu için uğurlama programı düzenlendi. Anamur Otogar Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, ramazanda gerçekleştirilen umre ibadetinin ayrı bir manevi değere sahip olduğunu söyledi. Daha sonra umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı.

