        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        AK Parti Mersin İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

        Mersin'de AK Parti Mersin İl Başkanlığınca bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Giriş: 17.03.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Parti binasındaki programa AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Nebati, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının bereket ve rahmetle geçtiğini söyledi.

        Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada yer aldığını ifade eden Nebati, "Türkiye'nin etrafında ateş ve katliamlar var. Gazze'yi, Filistin'i unutmadık. 15 gündür kapanan Mescid-i Aksa'yı biliyoruz, unutmadık çünkü biz bu coğrafyanın, milletin, ümmetin ve insanlığın sesiyiz." dedi.

        Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde hazırlanan kavurmada tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesine tepki gösteren Nebati, "CHP'li belediyeye bizi mahkum etmemek için teşkilatlarımız çalışmalarını ortaya koyarken inşallah vatandaşlarımız da seçimlerde gerekli tutumlarını sergiler." dedi.

        Çakır da kentte ramazan ayı boyunca durmadan çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Köy, çadır, kasaba ulaşmadığımız kimse kalmadı. İddia ediyoruz ilk genel seçimde Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yüzde 60'ın üzerinde oyla yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız. İnancımız da inadımız da bu. Ondan sonra da Mersin Büyükşehir Belediyesinin binasına Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini asacağız. Hayırlı bayramlar diliyorum."

        Kıratlı ve Söylemez de vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        AK Parti İl Başkanı Aldemir ise ramazan ayında kentte çok sayıda program gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar birbirleriyle bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

