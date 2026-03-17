        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Mersin Tren Garı'nda başlayan programda Vali Atilla Toros, Tuğamiral Korkut Şen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, muharip gazilerden oluşan temsili heyeti karşıladı.

        Daha sonra aralarında milletvekilleri ve belediye başkanlarının da olduğu katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Buradaki törende, kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Öğrencilerin şiir okuduğu programda, halk oyunları ekipleri ve Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün ziyaretinin kentin tarihindeki en anlamlı dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

        Atatürk'ün "Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız" çağrısını emanet olarak gördüklerini dile getiren Seçer, "Bu emanete sahip çıkmanın bilinciyle Mersin'i daha çağdaş, güçlü ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

        Tarsus'ta da Atatürk'ün ilçeye gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Tren Garı'nda tören düzenlendi.

        Törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

