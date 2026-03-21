GÜNCELLEME - Mersin'de elektrik direğine çarpan işçi servisindeki 5 kişi yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan 5 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı. Ahmet G'nin kullandığı 33 BDA 430 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, Demircili Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 5 işçinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

