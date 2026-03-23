        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Lucia di Lammermoor" operasını sahneleyecek

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin başyapıtlarından "Lucia di Lammermoor" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

        Giriş: 23.03.2026 - 11:00 Güncelleme:
        MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, İskoçya'nın sisli vadilerinde filizlenen umutsuz bir aşkın öyküsünü anlatan eser, yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

        Romantik Dönem'in etkileyici operaları arasındaki eserin orkestra şefliğini Andrea Francesco Solinas, koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Alexander Nikolic yapacak.

        Donizetti'nin müziklerinin de seslendirileceği eserin dekor ve kostüm tasarımını Hatice Kaptı, sahne ışık tasarımını ise Dursun Tarı Deniz üstlenecek.

        MDOB Orkestrası ve koro sanatçılarının da sahne alacağı operada, Ecem Arıcasoy Yazoğlu, Bülent Bezdüz, Faik Mansuroğlu, Hasan Berk, Gülçin Altaş, Alp Akça ve Kerem Yaman solist sanatçı olarak görev alacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

