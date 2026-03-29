Mersin'de düğün konvoyunda tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, düğün konvoyu sırasında tüfekle havaya ateş ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Halkkent Mahallesi'ndeki düğün konvoyunda bir kişinin, aracından aldığı tüfekle havaya ateş açtığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Kimliği tespit edilen şüpheli M.G, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyette götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

