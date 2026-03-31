        Umre hayali gerçekleşen depremzede Hazal, Mersin Valisi Atilla Toros'u ziyaret etti

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan binanın enkazından 72 saat sonra annesinin kucağında çıkarılan 8 yaşındaki Hazal Güner, ailesiyle kutsal toprakları görme hayalini gerçekleştiren Mersin Valisi Atilla Toros'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Umre hayali gerçekleşen depremzede Hazal, Mersin Valisi Atilla Toros'u ziyaret etti

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan binanın enkazından 72 saat sonra annesinin kucağında çıkarılan 8 yaşındaki Hazal Güner, ailesiyle kutsal toprakları görme hayalini gerçekleştiren Mersin Valisi Atilla Toros'a teşekkür ziyaretinde bulundu.


        Mersin Valisi himayelerinde umreye gönderilen Hazal, ağabeyi Cihan, annesi Betül ve babası Rauf Güner yaptıkları ibadetin ardından Mersin'in Tarsus ilçesindeki evlerine döndü.

        Depremzede aile, yolculuğu organize eden Vali Toros ve eşi Dudu İrem Toros'u ziyaret etti.

        Kabe'de yaşadığı anıları anlatan Hazal, Toros çiftine teşekkürlerini sundu.

        Vali Atilla Toros, AA muhabirine, Hazal'ın hayalinin gerçekleşmesinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

        Devletin, depremzedelere birçok destek verdiğini dile getiren Toros, "Kalplere dokunan bir hikaye oldu. Bu hikayenin vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmesinden memnuniyet duyuyorum. Devletimiz her daim milletimizin yanında olmaya devam edecek." dedi.

        Hazal Güner de umrede yaşadıklarını yanında götürdüğü kağıtlara yazdığını ifade ederek, "Kabe'yi görünce çok heyecanlandım, şaşırdım. Annemle teravihe gidiyorduk, o namaz kılıyordu, ben Kabe'yi izliyordum." diye konuştu.

        - Enkazdan annesinin kucağında çıkarılmıştı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Antakya ilçesi Sultanevler Sitesi'ndeki evlerinin yıkılması sonucu 14 yaşındaki ağabeyi Ahmet Efe'yi kaybeden Hazal, kucağında yaşam savaşı verdiği annesi Betül Güner'le enkazdan 72 saat sonra kurtarılmıştı. Kendisine ulaşan ekiplerin su içmek isteyip istemediği sorusuna verdiği "Yok, daha muayene olmadım" yanıtıyla hafızalara kazınan kız çocuğu, hastanedeki tedavisinin ardından ailesiyle Mersin'in Tarsus ilçesine taşınmıştı.

        Hazal'ın kutsal topraklara gitme hayalinden etkilenen Vali Toros ve eşi, ailenin umreye gitmesini sağlamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Apartmanlarda 'borç listesi' asılamayacak
        Apartmanlarda 'borç listesi' asılamayacak
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Eşel mobil sisteminin enflasyona olası etkileri neler?
        Eşel mobil sisteminin enflasyona olası etkileri neler?
        İki kardeş iki kadının katili... Aleyna’nın annesi: Cani kızıma ulaştı!
        İki kardeş iki kadının katili... Aleyna’nın annesi: Cani kızıma ulaştı!
        Kimlerin işsizlik maaşı kesilir?
        Kimlerin işsizlik maaşı kesilir?
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        "Sen hâlâ kalbimde yaşıyorsun"
        "Sen hâlâ kalbimde yaşıyorsun"
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Ünlü oyuncunun gözyaşları

        Benzer Haberler

        Çocuğu ölü bulunan anne, şüphelinin cinayetten yargılanmasını istedi
        Çocuğu ölü bulunan anne, şüphelinin cinayetten yargılanmasını istedi
        Mersin'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Mersin'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Mersin'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Mersin'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Mersin'de 1 haftada 1245 araç trafikten men edildi
        Mersin'de 1 haftada 1245 araç trafikten men edildi
        Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet kanala düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet kanala düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Mersin'de evleri soyan kadın hırsızlar minibüste polise yakalandı Şüphelile...
        Mersin'de evleri soyan kadın hırsızlar minibüste polise yakalandı Şüphelile...