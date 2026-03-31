Gülnar ve Erdemli ilçelerinde Kütüphane Haftası kutlandı
Mersin'in Gülnar ve Erdemli ilçelerinde 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Gülnar Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam İsmail Şanal, Başkanı Fatih Önge ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Elmas katıldı.
Programda, kütüphaneden yıl boyunca en fazla ödünç kitap alan öğrencilere teşekkür belgesi verildi.
Erdemli ilçesinde de Kaymakam Aydın Tetikoğlu'nun, kütüphanede en çok kitap okuyan çocuklara hediye verdi.
Etkinliğe, Belediye Başkanı Mustafa Kara da katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.