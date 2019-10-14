Karabük'te çalınan hayvanlar Mersin'de bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karabük'te çalınan hayvanlar Mersin'de bulundu

İHA

Karabük'ün Yenice ilçesinde çalınan 15 büyükbaş hayvan, Mersin'de polisin yaptığı çalışma sonrası bulunarak sahibine teslim edildi.

Karabük'te çalınan hayvanlar Mersin'de bulundu

Karabük'ün Yenice ilçesinde çalınan 15 büyükbaş hayvan, Mersin'de polisin yaptığı çalışma sonrası bulunarak sahibine teslim edildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Karabük'ün Yenice ilçesinde dolandırıcılık suratiyle çalındığı ileri sürülen 15 küçükbaş hayvanın Mersin'e getirildiği bilgisine ulaşan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.D. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şahsın ifadesinde, hayvanları Bekirde Mahallesi'nde yaşayan A.Ç.'ye sattığını söylemesi üzerine adreste yapılan aramada çalınan 15 büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 46 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

MERSİN

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için güç birliği
YEREL HABERLER 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için güç ...
Mersin İŞKUR’dan, öğrencilere meslek seçiminde test uygulaması
YEREL HABERLER Mersin İŞKUR’dan, öğrencilere meslek seçiminde test ...
Büyükşehir personeline ‘Kalite Yönetim Sistemi’ eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir personeline ‘Kalite Yönetim Sistemi’ ...
Yıllarca terörle anılan ‘Pazar Sokağı’ cazibe merkezi oluyor Akdeniz Belediyesi, Mersin’de uzun yıllar terör girişimleri ve gösterilerinin ana noktalarından biri olarak tanınan, halk arasında ‘Pazar Sokağı’ olarak bilinen Şevket Sümer ve Hal mahalleleri arasındaki 142. Caddeyi, ÇKA’nın da desteğiyle baştan sonra yeniliyor Başkan Gültak: “Yaklaşık 10 milyon lira maliyeti olan bir işten söz ediyoruz”
YEREL HABERLER Yıllarca terörle anılan ‘Pazar Sokağı’ cazibe merkezi ...
Toroslar'da 218. Cadde tozdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Toroslar'da 218. Cadde tozdan kurtarıldı
"Tarsus kebabı" Ankara’da tanıtıldı
YEREL HABERLER "Tarsus kebabı" Ankara’da tanıtıldı
Silifke’de otluk alanda çıkan yangın evleri teğet geçti
YEREL HABERLER Silifke’de otluk alanda çıkan yangın evleri teğet ...
Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Askeri araç taşıyan tırda yangın
YEREL HABERLER Askeri araç taşıyan tırda yangın
Bellona 562. mağazasını Anamur'da açtı Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş: "2023’e kadar bin mağaza açma hedefimiz var"
YEREL HABERLER Bellona 562. mağazasını Anamur'da açtı Bellona Genel ...
Mersin´de kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin´de kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 8 ...
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı
Tarsus'ta kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonet motosiklete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet motosiklete çarptı: 1 yaralı
Down sendromlu Rabia, resim sergisi açtı
YEREL HABERLER Down sendromlu Rabia, resim sergisi açtı
Silifke´de korkutan yangın
YEREL HABERLER Silifke´de korkutan yangın
Mersin'de 6 ayda 723 kedi ve bin 583 köpeğin tedavisi yapıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 6 ayda 723 kedi ve bin 583 köpeğin tedavisi ...
Başkan Seçer'den 'kız sporcu yurdu' müjdesi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gençlik ve Spor Kulübü öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Seçer'den 'kız sporcu yurdu' müjdesi Mersin ...
Sahildeki bisikletler Mersinlileri bekliyor
YEREL HABERLER Sahildeki bisikletler Mersinlileri bekliyor
Sebze yüklü kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sebze yüklü kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı
Mut Ülkü Ocaklarında görev değişimi
YEREL HABERLER Mut Ülkü Ocaklarında görev değişimi
Çukurova Basketbol lige mağlubiyetle başladı
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol lige mağlubiyetle başladı
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Hatay BŞB: 75-80
YEREL HABERLER Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Hatay BŞB: 75-80
Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X