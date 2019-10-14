Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, 9 ay içinde 3 bin 97 kadının meme kanseri taramasından geçirildiği bildirildi.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), erken teşhis için mücadele veriyor.

Halkkent Mahallesi’nde faaliyet gösteren KETEM’e gelen kadınlara, uzman ekipler tarafından meme ve rahim ağzı taraması ücretsiz yapılırken, aynı zamanda ilçe merkezinden yaylalara kadar servis imkanı da sunuluyor. KETEM’den ayrıca kolon kanseri taraması yaptırmak isteyen vatandaşlar da faydalanıyor.

Toroslar, kanser tarama çalışmaları kapsamında sayısal olarak 9 aylık süreçte merkez ilçelere göre en çok tarama yapılan ilçe oldu. Toroslar’da 2019 yılı verilerine göre 3 bin 97 kadın mamografi taramasından geçirildi. Son zamanlarda artan kanser riskine farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla KETEM’e destek olan Toroslar Belediyesi, erken teşhis için tüm kadınları sağlık taraması yapmaya davet etti.

15 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Günü olması nedeniyle açıklamada bulunan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sağlığın her şeyin başı olduğunu söyleyerek, “Kanserle mücadelenin en etkin yolu erken teşhis ve tedavidir. Biz de Toroslar Belediyesi olarak kadınların ve tüm hemşehrilerimizin sağlığını elden bırakmamaları adına kanser taraması yapmalarını istiyoruz. Kendilerine ayıracakları kısa bir zaman diliminde tüm hayatlarını etkileyebilecek olan kanser riskini en aza indirmiş olacaklar" dedi.

KETEM’de görev alan uzman doktorlar ise erken teşhisin kanserle mücadelede en önemli unsurlardan biri olduğunu ve belili aralıklarla yapılan periyodik kontrollerin ciddi bir önem taşıdığına dikkat çektiler.

MERSİN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:21

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