Çocuk koruma mobil ekibi Tarsus'ta sokak çalışması yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk koruma mobil ekipleri, Tarsus'da sokak çalışması yaptı.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, mobil ekip çalışmalarının Mersin merkezde olduğu gibi periyodik aralıklarla da ilçelerde yapıldığını söyledi. Amaçlarının sokakta çalışan, çalıştırılan çocukları oradan kurtararak okullara kavuşturmak olduğunu vurgulayan Sarı, "Bu nedenle tarımda, sanayide, sokakta, çöpte her ne şekilde olursa olsun çocuk çalıştırılmasına izin vermeyeceğiz. Çocuklarımız okulunda, evinde ve çocukluğunu yaşayabileceği çocuk oyun alanlarında olmalıdır. Bu konuda vatandaşlarımızın her ne şekilde olursa olsun sokakta dilenen, cam silen çocuğa ve dilencilere para vermemeleri gerekmektedir" dedi.

Sarı, Mersin'in sokakta çocuk işçiliği ile mücadele de diğer illere örnek olduğunu da ifade etti.

MERSİN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:24

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