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Silifke’de muz üretimi hızla artıyor Muz, Silifke'de üreticinin yüzünü güldürdü, cebini doldurdu. ...

İHA

Mersin'in Silifke ilçesinde ilk etapta 5 dönüm ile başlanan muz ekimi, 8 bin dönüme ulaştı. Kilosu 4 lira 50 kuruştan alınan muz ise üreticisinin yüzünü güldürüyor. Domateste hüsrana uğrayan muz üreticilerinin yüzü gülerken artık oğluna kızına rahatlıkla düğün yapıyor.

Silifke’de muz üretimi hızla artıyor Muz, Silifke'de üreticinin yüzünü güldürdü, cebini doldurdu. Muz üreticisi artık oğluna kızına keyifle düğün yapıyor

Mersin’in Silifke ilçesinde ilk etapta 5 dönüm ile başlanan muz ekimi, 8 bin dönüme ulaştı. Kilosu 4 lira 50 kuruştan alınan muz ise üreticisinin yüzünü güldürüyor. Domateste hüsrana uğrayan muz üreticilerinin yüzü gülerken artık oğluna kızına rahatlıkla düğün yapıyor.
İlçede üretim alanı her geçen yıl artan, işçiliği ve gübre masrafı az olan muz üretimini her geçen yıl artarken, hasat edilen ürünler ise paketleme tesislerinde işlendikten sonra Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
İlçenin ilk muz üreticilerinden İsmail Gürses, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıl önce başladıkları muz macerasından güzel sonuç alındığını ve çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.
Seraların yanında yapılan işleme ve sarartma tesisleri ile Türkiye’nin her tarafına çok kaliteli muz yetiştirip gönderdiklerini ifade eden Gürses, “Beş yıl önce Silifke’de muz olmaz diyenler şimdi pişman. Şu anda biz 8 bin dönüm arazide muz üretiyoruz ve Anamur’dan, Bozyazı’dan, Alanya’dan daha kaliteli, daha lezzetli, daha iri ve daha dayanıklı muz üretiyoruz. Biz Silifke’nin bakir toprağında kaliteli muzu ürettiğimizden dolayı şu anda her taraftan Silifke'ye muz üretimi yapmak için gelenler var. Çünkü kalite yüksek, tonaj yüksek, dayanıklılık yüksek, lezzet yüksek. Bunlardan dolayı Tüm Türkiye’de şu anda Silifke Muzu bir numara. Nasıl çilek öndeyse, domates öndeyse şu anda liderliği 12 aya yayıldığından dolayı muz almıştır. Şimdi her çiftçi Ziraat Bankasının destekleri ve devletin desteği ile muz seraları yapılıyor. Artık domates azaldı. Çilek ve muz en öne geçti. Muz dört nala gidiyor. Çiftçilerimiz kazanç sağlıyor, toprakları bereketleniyor. Artık oğluna kızına döne döne düğün yapıyor. Eskiden bir günde yapılan düğünler bir hafta sürer oldu. Şenlikli düğünler yapıyoruz. Şu anda hasattayız ve çiftçinin en güzünü hasat. Şu anda 4 ile 4 lira 50 kuruş civarında bir kilosu seranın önünden alınıyor. Bu çok ciddi bir para. Muz limondan daha çok gelir getiriyor. Ve çiftçimize daha çok kazanç sağlıyor. Tüm çiftçilerimiz elinden gelenin tamamını biriktirip, muz seraları yapıyor ve kazancına kazanç katıyor” dedi.
Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da, ilçede son yıllarda çiftçilerin muz üretimine yöneldiğini belirtti.
Muz serası kurabilmek için çiftçilere Ziraat Bankasından düşük faizli 5 yıl ödemeli faiz verildiğini vurgulayan Doygun, ilçenin toprak yapısı ve ikliminin muz üretimine de elverişli olduğunu söyledi.

MERSİN

23 Kasım 2019 Cumartesi

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