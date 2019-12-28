Büyükşehir'den mezarlıklara gelen vatandaşlara çay ikramı

Mersin Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşleri birimi, soğuk kış günlerinde mezarlıklara cenaze törenleri veya kabir ziyaretlerinde bulunmak için gelen vatandaşlara çay ikramında bulunuyor.

Tarsus Merkez Şehir Mezarlığı ve Güney Kabristanı’nda dağıtılan sıcak çaydan dolayı vatandaşlar memnun kalıyor.

Büyükşehir ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren termostatlı semaverlerde demlenen çayları, mezarlık ziyaretleri için gelen vatandaşlara dağıtıyorlar. Çay dağıtım hizmeti, soğuk kış günleri boyunca devam edecek.

Mezarlıkların bakımları aralıksız olarak yapılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşleri ekipleri, mezarlıkların bakım ve temizliklerini aralıksız olarak yapıyorlar.

Son günlerde bölge genelinde olduğu gibi Tarsus’ta da sağanak şeklinde düşen ve kabristanların arasında biriken yağmur suları Büyükşehir ekipleri tarafından, motopomplar kullanılarak tahliye edildi. Tarsus’ta bulunan camilerin temizliği de kurulan özel ekip tarafından yapılmaya devam ediliyor.

MERSİN 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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