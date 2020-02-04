Mersinli şehit Uğur Katran, son yolculuğuna uğurlanıyor İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Uğur Katran için memleketi Mersin'de tören düzenlendi

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Uğur Katran için memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde tören düzenlendi.

Şehit Katran'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Gülnar ilçesindeki Kavakoluğu Mahallesi'nde bulunan baba ocağına son bir kez götürüldükten sonra cenaze namazı için Merkez Camii'ne getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cami avlusuna götürülürken, yakınları gözyaşlarına boğuldu, kalabalık ise dev Türk bayrağı taşıdı. Şehidin babası Ramazan Katran ile kız kardeşini, askerler ve protokol üyeleri teskin etmeye çalıştı.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Şehit Uğur Katran'ın cenazesi, Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hükümet Konağı önünde düzenlenecek tören sonrası Ayvalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

MERSİN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:13

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