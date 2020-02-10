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Bandoyla çöp topladılar Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Kenti Mis’ temasıyla tertemiz bir Mersin için harekete geçti. ...

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Kenti Mis' temasıyla tertemiz bir Mersin için harekete geçti. Bugünden itibaren 5 güne yayılacak ve deniz dibi temizliğinin de yapılacağı temizlik seferberliği renkli görüntülerle başladı. Temiz Mersin için geniş bir kampanya başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çocuklarla caddelerde çöp toplarken, aramakurtarma köpekleri, simgesel çöp insanlar ve çöp arabalarıyla renkli görüntüler oluştu.

Bandoyla çöp topladılar Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Kenti Mis’ temasıyla tertemiz bir Mersin için harekete geçti. Bugünden itibaren 5 güne yayılacak ve deniz dibi temizliğinin de yapılacağı temizlik seferberliği renkli görüntülerle başladı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çocuklarla birlikte caddelerde bando eşliğinde çöp topladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Kenti Mis’ temasıyla tertemiz bir Mersin için harekete geçti. Bugünden itibaren 5 güne yayılacak ve deniz dibi temizliğinin de yapılacağı temizlik seferberliği renkli görüntülerle başladı. Temiz Mersin için geniş bir kampanya başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çocuklarla caddelerde çöp toplarken, aramakurtarma köpekleri, simgesel çöp insanlar ve çöp arabalarıyla renkli görüntüler oluştu.
Bir taraftan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile Akdeniz’e kıyısı olan Adana, Hatay ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinin de taraf olduğu Temiz Akdeniz Projesi protokolü imzalayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da 1014 Şubat tarihleri arasında il genelinde geniş kapsamlı bir temizlik kampanyası başlattı. ‘Kenti Mis’ temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, öğrenciler, kadınlar ve dalgıçların katılımıyla çevredeki ve denizdeki çöpler toplanarak, kentin en işlek noktalarında sergilenecek.
Temizlik kampanyası, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, farklı alanlarda çalışmalar yürüten daire başkanlıklarının desteğiyle bugün sabah başladı. Beş gün boyunca kent merkezinde ve ilçelerde gerçekleştirecek etkinliklerle temiz bir kent ve temiz bir deniz için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.
Kent Konseyi, Mersin Üniversitesi, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla farkındalık çalışmaları ve kültürel aktivitelerin gerçekleştirileceği kampanyanın ilk gününde, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilkokul öğrencileriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi Bandosunun çaldığı hareketli şarkılarla merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Caddesi'nde çöp topladı. Çocukların çöp toplarken yaşadıkları heyecan ise adeta çöp kapma yarışına döndü.
Çevre Koruma ve Kontrol, İtfaiye, Park ve Bahçeler Dairelerinden ekiplerin de katıldığı etkinlik, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünden başladı. Ağırlığını kadın çalışanların oluşturduğu temizlik işçilerinin çöp kovaları ve süpürgeleriyle yer aldığı etkinlikte, pet şişeler, atık malzemeler, kağıtlar ve plastikten yapılmış kıyafetler giyen katılımcılar dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibinin iki köpekle yer aldığı etkinlik boyunca çöp toplayan kalabalık gruba, caddedeki vatandaşlar da eşlik etti.

“Vatandaşlarımızın da duyarlı olmaları lazım”
Başkan Seçer, etkinlik sonunda başlattıkları kampanyayla ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı. "Kenti mis gibi yapmak için etrafımızı temiz tutmamız lazım" diyen Başkan Seçer, Mersin’in çağdaş, güzel, düzenli ve temiz bir kent olduğunu vurguladı. Bunu tüm ülkeye duyurmak istediklerini belirten Seçer, “Bunu duyurabilmemiz için de sadece yerel yönetimlere, idarecilere değil, yurttaşlara da görev düşüyor. Hepimizin işin bir ucundan tutmamız, vatandaşlarımızın duyarlı olmaları lazım. Kenti, sokakları kirletenleri uyarmaları gerekiyor. Bu bir bilinç meselesi. Bu işler cezai müeyyidelerle olmuyor. Özellikle caddeleri, parkları temiz tutmamız gerekiyor. Hepimiz bu bilinçte, bu sorumlulukta olursak mis gibi bir kentimiz olur. ‘Kenti Mis’ yapmak için de çaba sarf etmeliyiz. Bugün de etkinliğimizi çocuklarımızla beraber yaptık, inşallah vatandaşlarımıza bir farkındalık oluşturup bundan sonra daha duyarlı, daha dikkatli oluruz. Temizlik seferberliği çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz ve bunlara vatandaşlarımız da katılacak. Umut ediyorum güzel bir etkinlik haftası olacak” dedi.

“Mersin’in batısında sorunumuz var”
Çöplerin toplanmasının ilçe belediyelerine ait olduğunu, büyükşehir belediyelerinin ise düzenli katı atık depolama işini yaptığını dile getiren Seçer, “Bizim düzenli katı atık depolama tesisimiz var ama eksiğimiz var. Mersin merkezde mevcut; diğer bölgelerde terfi istasyonlarımız var. Oralarda biriken çöpleri buraya taşıyoruz. Mersin’in batısında Anamur, Bozyazı ve Aydıncık bölgesinde sorunumuz var. Oralarda hala vahşi depolama yapılıyor. Orada da bir düzenli katı atık depolama tesisiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.
Mersin merkezdeki tesisin son derece modern olduğunu kaydeden Seçer, tesiste çöpten elektrik de ürettiklerini söyledi. Seçer, önümüzdeki günlerde bu konuda yapacakları yatırımlarla Mersin’de katı atık konusunda herhangi bir problem kalmayacağının altını çizdi.

“Tüm kıyı şeridinin denetimini almak için bakanlığa müracaat ettik”
Deniz temizliği konusunda ise daha geniş bir alanda yetki istediklerini ifade eden Seçer, şunları söyledi:
“Denizde belirli koordinatlarda bizim sorumluluğumuz var. Ancak, ilgili bakanlığa müracaatımız var; tüm bu bölgede sahillerin denetimini belediye olarak biz almak istiyoruz ama şu ana kadar gerekli izni alamadık. Kendi sorumluluk alanımızda 7/24 çok sıkı denetim yapıyoruz. Denizi kirletmenin de çok büyük cezaları var. Bu cezaları biz kesiyoruz, hiç affetmiyoruz. Ancak, belli bir bölgede sorumluluk aldığımız için diğer bölgelerde bazı zafiyetler gözlemliyoruz. Onun için de zaten ilgili bakanlığa, bu konuda tüm yetkiyi belediyemize vermesi konusunda talebimiz oldu. Bizim 300 kilometre sahil şeridimiz var, bunun tamamının denetimini almak istiyoruz.”
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile Mersin, Adana, Hatay ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri olarak Temiz Akdeniz Projesi protokolü imzaladıklarını belirten Seçer, akademik izlenimler çerçevesinde, onların yönlendirmeleriyle tüm Akdeniz Bölgesinde denizi temiz tutmak için gerekli önlemleri almak, gerekli çalışmaları ve yatırımları yapmak için işbirliği yapacaklarını söyledi.

MERSİN

10 Şubat 2020 Pazartesi

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