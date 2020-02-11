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Mersin'de kar temizleme ve tuzlama çalışması sürüyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahalle yollarında kar temizleme ve buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yapıldığı bildirildi.

Mersin'de kar temizleme ve tuzlama çalışması sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahalle yollarında kar temizleme ve buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yapıldığı bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların eksi derecelerde seyreden soğuk kış günlerinde sıkıntı yaşamaması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, özellikle yüksek kesimlerde bulunan mahalle yollarında kar temizleme çalışmasının yanı sıra buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor. Özellikle akşam ve gece saatlerinde tuzlama çalışmalarına ağırlık veren ekipler, Tarsus’a bağlı kırsal mahalleler olan Olukkoyağı, İnköyü ve Kenzin bölgesinde buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler ve özellikle sık sık saha taramalarıyla sorun yaşanması muhtemel bölgelere anında müdahale ederken, 24 saat boyunca hazır bekletiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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