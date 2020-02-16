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"Kenti Mis" etkinlikleri sona erdi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, "Türkiye'nin en temiz kenti olmak elimizde" sloganıyla hafta başında hem kent genelinde hem de denizde başlattığı çevre temizliği etkinlikleri amacına ulaştı. Çevreyle ilgili bilinç ve duyarlılığın arttırılması amacıyla kentin değişik noktalarında düzenlenen etkinlikler, küçüğünden büyüğüne toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördü.

"Kenti Mis" etkinlikleri sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, “Türkiye’nin en temiz kenti olmak elimizde” sloganıyla hafta başında hem kent genelinde hem de denizde başlattığı çevre temizliği etkinlikleri amacına ulaştı. Çevreyle ilgili bilinç ve duyarlılığın arttırılması amacıyla kentin değişik noktalarında düzenlenen etkinlikler, küçüğünden büyüğüne toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördü.
Bu kapsamda, Mersin Kent Konseyi öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi’nin temizlik ekipleri, Akdeniz ilçesi İleri İlkokulu öğrencileri ve STK’ların katılımıyla temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüş etkinliklerinin sonuncusu gerçekleşti. Yürüyüş öncesi katılımcılara sıcak çorba servisi, Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi ve Kent Konseyi personeli tarafından yapıldı. Faik Burakgazi’nin de katılımıyla gerçekleşen farkındalık yürüyüşü, Kent Konseyi binası önünden başlayıp, Balıkçı Barınağı’nda sona erdi. Yürüyüş ekibi, mavi ve yeşil yeleklerini giyerek, ellerinde çöp toplama maşaları ile etraftaki çöpleri topladı. Büyükşehir Belediyesi’nin bütün daire başkanlıklarının destek verdiği etkinliğe katılan öğrencilere, çevre temizliğinin yaşantımızdaki önemi anlatıldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı bando ekibi, tiyatrocular ve sanatçıların da renk kattığı etkinliğin önemine dikkat çeken Faik Burakgazi, “Büyükşehir Belediyemiz’in bu farkındalık etkinliğini, Kent Konseyi ve bileşenleri olarak biz de destekliyor ve önemsiyoruz. Çevre duyarlılığı ve bilincinin gelişmesi adına temizlik konusunda planlı ve programlı bir çalışma yürüten yerel yönetimlere, halkımızın da gereken desteği vermesi gerekmektedir. Bu konuda bir STK olarak, biz de Mersin Kent Konseyi ve bileşenleri olarak, üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.
Kentte gerçekleşen etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin Toroslar ilçesinde yer alan heliportun civarındaki boş arazide de ortaokul öğrencileriyle fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Temiz olduğu kadar yeşilin de bol olduğu bir kent oluşturmanın farkındalığının oluşturulduğu etkinlikte, öğrenciler 100 adet fıstık çamı fidanının dikimini gerçekleştirdi. Hafta boyunca deniz kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla denize dalış yaparak çöpleri temizleyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi bünyesinde görev yapan balık adamlar, “Kenti Mis” etkinliklerinin kapanışını yine Marina’da denize dalarak ve çöpleri temizleyerek gerçekleştirdi. Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Ali Rıza Özdemir, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, ilgili müdürler ve temizlik ekipleri katıldı.
Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü bünyesinde deniz temizliği için kullanılan Nemrun, Gözne ve Abanoz isimli üç tekne de etkinlikteki yerini aldı. Hafta boyunca balık adamların denizden çıkardığı çöplerin sergilendiği alana, etkinlik kapsamında son çöpler bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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