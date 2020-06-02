Serasını sulamaya gitti, kanalda ölü bulundu

Mersin’in Bozyazı ilçesinde serasını sulamak için evden ayrılan Süleyman Öz, sulama kanalında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Beyreli Mahallesi Karabucak mevki'inde sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Sulama sırası kendisine gelen 66 yaşındaki Süleyman Öz, serasını sulamak için sabah erkenden evinden ayrıldı. Uzun süre geçmesine rağmen eve dönmeyen ve telefona cevap vermeyen Süleyman Öz’ü merak eden eşi Gönül Öz, durumu yakınlarına bildirdi.

Bu sırada serasını sulamak için gelen sera komşusu, kanalın içerisinde hareketsiz yatan bir beden görünce durum emniyet güçlerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekibi ve Süleyman Öz’ün yakınları, kanaldaki cesedin Öz’e ait olduğunu belirledi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Süleyman Öz’ün cesedi, ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.