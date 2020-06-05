Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizden çıkanlar ‘bu kadarına da pes’ dedirtti Mersin Çamlıbel Balıkçı Barınağında 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yapılan yarım saatlik temizlikte, dalgıçlar denizden 6 sandalye, iki araba lastiği, onlarca şişe ve plastik çıkardı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, denizden çıkan çöpleri görünce “Denizde balık dışında ne ararsan var” yorumunu yaptı Seçer: “Önceden ‘denizden babam dahi çıksa yerim’ diye bir kavram vardı, şimdi denizde yiyecek bir şey kalmadı gördüğünüz gibi”

İHA

– Mersin'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde denizden çıkanlar, 'bu kadarına da pes' dedirtti. Mersin Çamlıbel Balıkçı Barınağında yapılan yarım saatlik temizlikte, dalgıçlar denizden 6 sandalye, iki araba lastiği, onlarca şişe ve plastik çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Önceden 'denizden babam dahi çıksa yerim' diye bir kavram vardı, şimdi denizde yiyecek bir şey kalmadı gördüğünüz gibi" dedi.

Denizden çıkanlar ‘bu kadarına da pes’ dedirtti Mersin Çamlıbel Balıkçı Barınağında 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yapılan yarım saatlik temizlikte, dalgıçlar denizden 6 sandalye, iki araba lastiği, onlarca şişe ve plastik çıkardı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, denizden çıkan çöpleri görünce “Denizde balık dışında ne ararsan var” yorumunu yaptı Seçer: “Önceden ‘denizden babam dahi çıksa yerim’ diye bir kavram vardı, şimdi denizde yiyecek bir şey kalmadı gördüğünüz gibi”

– Mersin’de 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde denizden çıkanlar, ‘bu kadarına da pes’ dedirtti. Mersin Çamlıbel Balıkçı Barınağında yapılan yarım saatlik temizlikte, dalgıçlar denizden 6 sandalye, iki araba lastiği, onlarca şişe ve plastik çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Önceden ‘denizden babam dahi çıksa yerim’ diye bir kavram vardı, şimdi denizde yiyecek bir şey kalmadı gördüğünüz gibi” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler, sabah saat 09.00’da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle başladı. Törene, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın’ın yanı sıra müdürlük ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile çalışanları katıldı. Katılımcıların maskelerle ve sosyal mesafeyi gözeterek yer aldıkları tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Denizden çıkanlar ‘pes’ dedirtti
Etkinliklerin ikinci bölümü ise kent merkezindeki Çamlıbel Balıkçı Barınağında gerçekleştirildi. Balık ekmek teknelerinin de yer aldığı Balıkçı Barınağında, Mersin Büyükşehir Belediyesinden 3, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığından 2 olmak üzere 5 dalgıç, tekneler arasında denize dalarak temizlik yaptı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de katıldığı etkinlikte, yaklaşık yarım saat süren temizlikte dalgıçların denizden çıkardıkları çöpler şaşkınlıkla izlendi. Dalgıçlar, denizden 6 sandalye, iki araba lastiği ile çok sayıda şişe, kutu ve plastik çıkardı. Başkan Seçer, denizden çıkan onca çöpü görünce, vatandaşlara sitem ederek, “Denizde balık dışında ne ararsan var” yorumunu yaptı.
Dalgıçlar, çalışmanın ardından denizde Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açarak, izleyenleri selamladı. Dalgıçların daha önce yaptıkları temizlikte denizden çıkardıkları çöpler de Balıkçı Barınağı kıyısında ‘Deniz Çöpleri Sergisi’ adıyla sergilendi.

“Yeni normalde de hijyen çalışmalarımız devam edecek”
Başkan Seçer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinin insanlığa bazı gerçekleri hatırlattığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak, pandemi sürecinde Mersin halkının görüşlerini öğrenmek üzere bir araştırma yaptıklarını belirten Seçer, vatandaşın ‘temizlik bilincimiz arttı’ değerlendirmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti. Seçer, “Biz de pandemi sürecinde bu bilinçle pandeminin iki unsurundan biri olan çevre hijyenine çok önem verdik. Bütün kurumlar bu konuda önemli katkılar sundu. Bu süreç, yeni normalde de devam edecek” dedi.

“Dünya kirleniyor”
“Dünya kirleniyor” diyen Başkan Seçer, ekolojik dengenin bozulması, hızlı nüfus artışı, köyden kente göç, yaşam koşullarının değişimi, gelişen sanayi ve teknoloji, kimyasalların çok kullanılması ile tarımda vahşi sulamadan birçok alanda yanlış uygulamaların sera gazı emisyonunu ve çevre kirliliğini artırdığına ve beraberinde iklim değişikliğini getirdiğine dikkat çekti. Seçer, “Dünya ters yüz oluyor. Her santigrat ısı artışı dünyada önemli denge değişikliklerine neden oluyor. Bu bilinçle Çevre Dairemiz önemli çalışmalar yapıyor. Yeni kurduğumuz İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğümüzü oluşturmamızın temel sebebi çevre bilincine verdiğimiz önem” diye konuştu.

“14 ayda yaklaşık 550 bin ton katı atık işlenerek elektrik enerjisine dönüştürüldü”
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında 4 bin kilometre temizlemeleri gereken alan olduğuna işaret eden Seçer, yönetime geldikleri günden bu yana 14 ayda düzenli katı atık tesislerinde yaklaşık 550 bin ton katı atık işlenerek 60 bin konuta yetecek elektrik üretildiğini vurguladı.

“Denizde yiyecek bir şey kalmadı”
Denizden çıkan çöpleri de değerlendiren Seçer, “Denizden sandalye, lastik, şişe çıkıyor. Önceden ‘Denizden babam dahi çıksa yerim’ diye bir kavram vardı, şimdi denizde yiyecek bir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Biz deniz temizliğine de önem veriyoruz. Geçtiğimiz şubat ayında Adana, Hatay ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ‘Temiz Akdeniz’ projesini imzaladık. Yaşama, ekolojiye ilişkin her ne varsa bizim için önemli. Yaşayacağımız başka bir dünya yok. Bu dünya bize atalarımız tarafından miras bırakıldı; aynı temizlikle biz de torunlarımıza bu mirasa ihanet etmeden bırakma zorunluluğumuz var” ifadelerini kullandı.

“14 ayda 19 gemiye 36 milyon lira ceza kestik”
Mersin’in bir liman kenti olduğuna işaret eden Seçer, gemilerle mücadele etmekte önemli sıkıntılar yaşadıklarını da söyledi. Büyükşehir Belediyesinin, sorumluluk alanları içinde müdahale etme şansı olduğunu belirten Seçer, “14 aylık süre içerisinde 19 gemiye 36 milyon lira ceza kestik. Cezalar yüksek, caydırıcı olması lazım ama üzülerek ifade edeyim ki, denetimi daha sıkı yapma gerekliliği olduğunu gözlemliyorum. Biz kendi alanlarımız içerisinde bu denetimi yapıyoruz. Çevre Bakanlığına da müracaatta bulunduk, ‘denetim alanımızı genişletin’ talebimizi ilettik. Henüz bir dönüş alamadık. Bir diğer konu da kurumlar arasındaki yetki karmaşası; bu da son derece önemli. Biz, bakanlıktan Çamlıbel Balıkçı Barınağının tahsisi için aylardır uğraşıyoruz ama bu konuda da henüz bir gelişme olmadı” dedi.

“Bilinçsizce çevreyi kirletenlerden bıktık”
Temiz bir çevre için en önemli görevin vatandaşlara düştüğünü vurgulayan Seçer, vatandaşlara sitem ederek şunları söyledi:
“Mersin’in temizliği yurttaşlarımızın ellerinde. Biz önemli çalışmalar yapıyoruz ama annelerimizin bizim arkamızı toplamaktan bıktığı gibi biz de bilinçsiz bir şekilde çevreyi kirletenlerden bıktık. Birileri inadına çevreyi kirletiyor, elindeki pet şişeyi yolun ortasına, kaldırıma atıyor, oradaki çöp kutusuna atmıyor. Parklarda çekirdek çitliyor, diğer torbaya atmaya eriniyor; elindeki yiyecek poşetini işini bittiği zaman çöpe atmıyor, yolun ortasına atıyor. Biz bunları temizlemekten bıktık. Artık medeni toplumlarda böyle tablolar görmüyoruz. Vatandaşlarımızın eğitilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çevre bilincimizin gelişmesi ve vatandaşlarımızın katkı sunmaları lazım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Su, Model Fabrika inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Su, Model Fabrika inşaatında incelemelerde ...
Toroslar'da parklar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Toroslar'da parklar dezenfekte ediliyor
4 yaşındaki Muhammed artık duyup konuşacak İşitme engelli olarak dünyaya gelen Muhammed Mudar El Şaba'ya Tarsus’taki bir hastanede biyonik kulak takıldı
YEREL HABERLER 4 yaşındaki Muhammed artık duyup konuşacak İşitme ...
Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı / Fotoğraf
YEREL HABERLER Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı / ...
Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
Mersin´de fuhuş operasyonu: 6 mağdur kurtarıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin´de fuhuş operasyonu: 6 mağdur kurtarıldı, 9 ...
FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
Genç kızın intiharı cinayet çıktı Mersin’de 7 ay önce evlerinin banyosunda kafasına sıkarak intihar ettiği iddia edilen 17 yaşındaki İrem B.’nin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı 5 aylık hamile olduğu, hastanede sezaryen ile doğum yaptırıldığı da belirlenen genç kızın, ağabeyi tarafından vurulduğu, ölüm kararının ise baba, anne ve amcaların bulunduğu 'aile meclisinde' alındığı iddia edildi
YEREL HABERLER Genç kızın intiharı cinayet çıktı Mersin’de 7 ay önce ...
Göktepe: "Hem çevreci hem nükleer karşıtı olunmaz" Nükleer Alanda Kadınlar Platformu Başkanı Gül Göktepe: "Çevre koruma duyarlılığı arttı"
YEREL HABERLER Göktepe: "Hem çevreci hem nükleer karşıtı ...
Türkiye yaş meyve sebze ihracatının yarısı Çukurova’dan Nejdat Sin, 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 326,7 milyon dolarlık narenciye ihracatının yüzde 78’inin Çukurova illerinden gerçekleştirildiğini belirtti
YEREL HABERLER Türkiye yaş meyve sebze ihracatının yarısı ...
Korona virüs salgını kan depolarını boşalttı Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de hayatı durma noktasına getiren korona virüs salgını dolayısıyla, kan depoları boşaldı Bağışçı olmaması dolayısıyla Türk Kızılayı Mersin Kan Bağış Merkezi’ne çok az sayıda bağışçı gelirken, depolardaki stok da ciddi anlamda düştü Mersin Kan Bağış Merkezi Müdürü Saltuk Buğra Özcanlı: "Korona virüs sebebiyle depolarımızda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz" "Bu süreçte çok şükür hiçbir hastayı mağdur etmedik ama depolarımızda kan stoklarımız ciddi anlamda azaldı"
YEREL HABERLER Korona virüs salgını kan depolarını boşalttı Tüm ...
17 yaşındaki İrem, aile meclisi kararıyla öldürülmüş
YEREL HABERLER 17 yaşındaki İrem, aile meclisi kararıyla öldürülmüş
Mersin'de fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de fuhuş operasyonu
Rejimin saldırısında duyma yetisini kaybeden Muhammed´e, biyonik kulak takıldı
YEREL HABERLER Rejimin saldırısında duyma yetisini kaybeden ...
Afrika sıcakları narenciye meyvelerini kuruttu Sıcakların etkisiyle ağaçlarda meyveler dökülürken, üreticiler zararın büyümesinden endişe ediyor Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Ziraat Mühendisi Aşkın Şahin: "Narenciyede ve özellikle limonda ürün kaybı yoğun görülüyor"
YEREL HABERLER Afrika sıcakları narenciye meyvelerini ...
Koronavirüs salgını, bisiklete ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs salgını, bisiklete ilgiyi artırdı
İş makinası yüklü kamyon devrildi
YEREL HABERLER İş makinası yüklü kamyon devrildi
Mersin İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Su başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER Mersin İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Su ...
Seçer: "Bundan sonraki süreçte de hassasiyetle devam edilmeli" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bir radyo programının canlı yayın konuğu oldu
YEREL HABERLER Seçer: "Bundan sonraki süreçte de hassasiyetle devam ...
Seçer: “Salgın, çevre duyarlılığını ve temizliğin önemini herkese yeniden hatırlattı”
YEREL HABERLER Seçer: “Salgın, çevre duyarlılığını ve temizliğin ...
Kentin göbeğinde yüksek binalar arasına mısır ektiler Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin kent içi tarım projesi kapsamında, Solinova Üretici Kadın Kooperatifi işbirliğiyle ilçenin en işlek noktalarından biri olan Fatih Mahallesi Mezitli Belediyesi Sanatevi yanında bulunan arsaya mısır ekimi yapıldı Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, etrafı apartmanlarla çevrili arsada mısır tohumlarını toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Kentin göbeğinde yüksek binalar arasına mısır ...
Toroslar Belediyesinden iş başı yapan iş yerlerine denetim
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden iş başı yapan iş yerlerine ...
Erdemli Belediyesi'nde 'e-ihale' dönemi
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi'nde 'e-ihale' dönemi
Caretta carettalar Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı Kentteki 5 üreme merkezinden biri olan Kazanlı sahiline deniz kaplumbağaları için uyarıcı tabelalar dikildi
YEREL HABERLER Caretta carettalar Mersin sahillerine yumurta ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X