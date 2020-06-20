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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palder ilk üye toplantısını Mersin’de yaptı

İHA

Türkiye'deki ilk 'Yerli ve milli' ahşap palet TRPAL'in imal etme yetkisine sahip olan PALDER (Tüm Ahşap Palet Üreticileri Derneği) üyeleri ve aday üyeler Mersin'de bir araya geldiler. Tarsus Mersin OSB'de gerçekleştirilen toplantıya Akdeniz bölgesindeki ahşap palet üreticileri katıldı.

Palder ilk üye toplantısını Mersin’de yaptı

Türkiye’deki ilk ‘Yerli ve milli’ ahşap palet TRPAL’in imal etme yetkisine sahip olan PALDER (Tüm Ahşap Palet Üreticileri Derneği) üyeleri ve aday üyeler Mersin’de bir araya geldiler. Tarsus Mersin OSB’de gerçekleştirilen toplantıya Akdeniz bölgesindeki ahşap palet üreticileri katıldı.
Mersin Tarsus OSB Başkanı Sabri Tekli’nin başkanlık ettiği toplantıda ahşap palet sektörünün mevcut durumu değerlendirildi. Toplantıda açılış konuşması yapan Sabri Tekli, Mersin ve Tarsus’ta sanayinin mevcut durumu hakkında kısa bir bilgi verdi. Ağaç ve orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 3 firması olduğunu ifade eden Başkan Tekli TRPAL paletlerin Türkiye için gerekli olduğuna inandığını PALDER yapılanmasının genişletilmesi suretiyle bu paletlerin bütün ülkede üretilebileceğini belirtti.
Toplantıda konuşan PALDER Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Kağnıcı, Türkiye’de önemli bir ihtiyaç olan ilk yerli ahşap paletin, TRPAL markası ile üretilmeye başladığını söyledi. Üretimi PALDER’den lisans alan firmaların yapabildiğini ifade eden Kağnıcı, dünya standartlarında ‘yerli ve milli’ bir ahşap palet markasını ve üretim organizasyonu ortaya çıkartmak için yaptıkları çalışmaları olumlu sonuçlandırdıklarını ve talep eden firmalardan şartları uygun olanlara üretim için lisans vermeye başladıklarını ifade etti.
Nurettin Kağnıcı, tüm dünyada geçerli yerli ve milli bir ahşap palet markası oluşturmak için Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) başvurduklarını, bu başvuru sonrasında TSE’nin, tüm dünyada geçerli 7 farklı ölçüyü kapsayan ahşap palet sınıflandırma standardı/kriteri oluşturulduğunu belirterek, “TSE tarafından TSEK 590 (Ahşap Paletlerin Sınıflandırılması ve İmalatçı Firmaların Lisanslandırılması) kriteri oluşturuldu. Biz bu kriterlere uygun olarak TRPAL markası oluşturup markamızı Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescilledik. Bu ahşap paletler için, TRPAL markası ile kullanım iznini de derneğimiz adına aldık. Kâr amacı gütmeyen derneğimizden lisans almayı hak eden firmalar üretime başladılar. Böylece dünya çapında geçerli ilk ‘yerli ve milli’ ahşap paletimiz orta çıktı. TRPAL hem uluslararası TSEK 590’a hem de uluslararası ISPM15 ısıl işlem standartlarına uygun olarak imal edildiği için bütün dünyada geçerli bir üründür. Bu paleti üretmek isteyen firmalardan kriterleri yerine getirenleri üye kabul ediyoruz ve lisans veriyoruz” dedi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Üyesi, Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Seyhan Palet Yönetim Kurulu Başkanı Alpay Seyhan da TRPAL’in ülkede ve tüm dünyada yaygınlaşmasını istediklerini söyledi. Seyhan, “Ülkemizde üretimin artması ve iş hacmini üst seviyelerde tutmak için güç birliğine ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek çok başarılı işler yapabiliriz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından PALDER yapılanmasının ülke çapında yaygınlaşması ve TRPAL paletlerin hem ülke çapında hem de tüm dünyada yaygınlaşması için güç birliği yapılmasına karar verildi. Toplantıda çalışma grupları oluşturuldu ve 15 gün sonra düzenlenecek toplantıda yol haritasının belirlenmesi kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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