MDOB, 'Akdeniz esintileri' konseriyle sanatseverlerle buluşacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 'Akdeniz esintileri' konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de Marina Amfitiyatro'da düzenlenecek konserin solistliğini, MDOB solist sanatçısı ve başrejisörü Funda Uyanık (soprano) ve dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti’nin öğrenicisi, 'Türk Pavarotti' olarak anılan, uluslararası birçok operada görev alan İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Hakan Aysev (tenor) yapacak.

Konserde, MDOB sanatçılarından Rufina Usmanova (piyano), Muzaffer Yoluk (klavye) ve Ziya Arman (bas gitar) ile konuk sanatçılar Ferit Poyraz (gitar) ve Kadir Taşur (davul) solistlere eşlik edevek. Etkinliğin bale sanatçıları ise Miray Boyacıoğlu, Meltem Ayar, Yusuf Ozan Demirbaş ve Risa Ochia olacak.

Bir saat sürecek olan konser programında, napolitenler, tangolar ve Akdeniz ezgilerinden oluşan birbirinden değerli eserler yer alacak. Açıklamada, Covid19 ile mücadelede aktif görev yapan sağlık çalışanlarının da unutulmadığı belirtilerek, bu konser için davetiye başvurusunda bulunacak ilk 30 sağlıkçının konserde ağırlanacağı ifade edildi.

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