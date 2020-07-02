Mersin’de sokak hayvanları aç kalmıyor Kentteki 171 kedi ve köpek besleme noktasında, belediye ekiplerinin yanı sıra 118 gönüllüyle birlikte düzenli olarak sokak hayvanları besleniyor Son 15 ayda can dostlara 160 ton mama dağıtılırken, 2 bin 657 kedi ve köpek sahiplendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’de sokak hayvanları aç kalmıyor Kentteki 171 kedi ve köpek besleme noktasında, belediye ekiplerinin yanı sıra 118 gönüllüyle birlikte düzenli olarak sokak hayvanları besleniyor Son 15 ayda can dostlara 160 ton mama dağıtılırken, 2 bin 657 kedi ve köpek sahiplendirildi

İHA

Mersin'de sokak hayvanları aç ve sahipsiz kalmıyor. Kentteki 171 kedi ve köpek besleme noktasında, belediye ekiplerinin yanı sıra 118 gönüllüyle birlikte düzenli olarak sokak hayvanları besleniyor. Son 15 ayda can dostlara 160 ton mama dağıtılırken, 2 bin 657 kedi ve köpek sahiplendirildi.

Mersin’de sokak hayvanları aç kalmıyor Kentteki 171 kedi ve köpek besleme noktasında, belediye ekiplerinin yanı sıra 118 gönüllüyle birlikte düzenli olarak sokak hayvanları besleniyor Son 15 ayda can dostlara 160 ton mama dağıtılırken, 2 bin 657 kedi ve köpek sahiplendirildi

Mersin’de sokak hayvanları aç ve sahipsiz kalmıyor. Kentteki 171 kedi ve köpek besleme noktasında, belediye ekiplerinin yanı sıra 118 gönüllüyle birlikte düzenli olarak sokak hayvanları besleniyor. Son 15 ayda can dostlara 160 ton mama dağıtılırken, 2 bin 657 kedi ve köpek sahiplendirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ekipler, tam kadro personeliyle sokaktaki canların besleme ve bakımını üstlenirken, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevindeki sahipsiz dostlar için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 1 Nisan 201930 Haziran 2020 tarihleri arasında sokak hayvanlarına toplam 159 bin 795 kilo mama ulaştırıldı. 171 kedi ve köpek besleme noktasında 118 gönüllü ile işbirliği içinde çalışan belediye ekipleri, odakların besleme bakım ve temizliklerini günlük olarak gerçekleştiriyor.

Günlük yaklaşık 600 kilo artık yemek toplanıyor
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, günlük mamaya ek olarak yemek artıklarından da sokak hayvanlarına mama yaptıklarını ifade ederek, “Günlük olarak yaklaşık 600 kilo atık yemeği otellerden, özel okullardan, polis okulundan, hastaneden alıyoruz. Hayvanlarımız burada mamaya alıştıklarında ve sokağa salım yaptığımızda mama aramasın, bulduklarını yesinler diye bunu da özellikle kullanıyoruz” dedi.
Ağız yarası olan kedi ve köpekler için ayrıca ıslak mama kullanıldığını belirten Cücük, yılda yaklaşık 5 ton da süt temin edildiğini söyledi.

Salgın sürecinde sokak hayvanları için Çamlıyayla’dan Anamur’a kadar hizmet verildi
Belediye ekipleri, korona virüs salgınının Türkiye’de görüldüğü 11 Mart’tan bu yana '444 2 153' numaralı çağrı merkezine gelen ve sosyal medyadan ulaşan ihbarlar neticesinde, hem mama hem de sağlık desteğini aralıksız sürdürdü. İl bazında 11 araç ve 1 ambulansla hizmet vermeyi sürdüren ekipler, pandemi sürecinde toplam 50 bin 910 kilo mama ulaştırdı.
Salgın döneminde daha yoğun çalıştıklarını söyleyen Mehmet Cücük, “İş yerlerinin, lokantaların, kafelerin, otellerin kapalı olmasından dolayı sokakta bulunan hayvanlarımız yiyecek bulmakta sıkıntı çekti. Bunun için Belediye Başkanımız tarafından ayrıca 2 tır mama alındı. Bu işlemleri yaparken özellikle de Çamlıyayla’dan Anamur’a kadar bize yardımcı olan hayvansever gönüllülerle işbirliği halindeydik. Hayvansever gönüllülerimize yaklaşık 35 ton mama verdik. Özellikle Silifke’de bulunan hayvansever gönüllü vatandaşlarımızla birlikte çalıştık. Mamayı biz verdik, onlar dağıtımını yaptı” ifadelerine yer verdi.

Kent genelinde 2 bin 657 can dost sahiplendirildi
Öte yandan, 1 Nisan 2019’dan bu yana Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’nde bakım ve beslemesi sağlanan hayvanlardan bin 174 köpek ve 880 kedi sahiplendirildi. Silifke, Bozyazı ve Tarsus ilçelerinde bulunan bakımevlerinde ise toplam 603 can dost sıcak bir yuvaya kavuşturuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de koronaya afişli uyarı İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, tehlikenin henüz geçmediğini belirterek, rehavete kapılmanın vahim sonuçlar doğuracağını belirtti
YEREL HABERLER Mersin'de koronaya afişli uyarı İl Sağlık Müdürü ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi voleybol ve hentbol takımları, yeni sezonda 2. ligde mücadele edecek
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi voleybol ve hentbol ...
Akdeniz Belediyesi, yaşlı ve engellileri yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, yaşlı ve engellileri yalnız ...
Seçer: "Berdan Barajı'ndan üretilen hür 100 litre suyun 49 litresi kayıp" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, su konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi
YEREL HABERLER Seçer: "Berdan Barajı'ndan üretilen hür 100 litre ...
Ormanlık alanda 518 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Ormanlık alanda 518 kök Hint keneviri ele geçirildi
Mersin İŞKUR İş Kulübü, öğrencileri iş hayatına hazırlıyor
YEREL HABERLER Mersin İŞKUR İş Kulübü, öğrencileri iş hayatına ...
Rosatom, uluslararası web seminerinde en son SMR teknolojilerini anlattı
YEREL HABERLER Rosatom, uluslararası web seminerinde en son SMR ...
Başkan Seçer, MEP bileşenleri ile buluştu Seçer: “Her alanda diyalog ve işbirliğine hazırız”
YEREL HABERLER Başkan Seçer, MEP bileşenleri ile buluştu Seçer: “Her ...
Okul bahçesine öğrenciler ekti, öğretmenler hasat etti Okul bahçesine öğrencilerin ektiği, öğretmenlerin baktığı ürünler hasat edildi Pandemi dönemi öncesinde öğrenciler tarafından ekilen ve dikilen ürünler, pandemi nedeniyle bakımını üstlenen öğretmenler tarafından hasat edildi
YEREL HABERLER Okul bahçesine öğrenciler ekti, öğretmenler hasat ...
Sosyal mesafeli, maskeli balık avı
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli, maskeli balık avı
Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli ...
Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan şüpheli adliyede/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan ...
Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan ...
Albayrak çiftine hakaret eden şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Albayrak çiftine hakaret eden şüpheli tutuklandı
Kaymakam Gültekin: Anamur koronavirüs konusunda Türkiye'nin en güvenli ilçesi
YEREL HABERLER Kaymakam Gültekin: Anamur koronavirüs konusunda ...
Mersin'de şehir manzaralı biberiye ve sebze tarlası
YEREL HABERLER Mersin'de şehir manzaralı biberiye ve sebze tarlası
Erdemli'de yolların bakımı yapılıyor
YEREL HABERLER Erdemli'de yolların bakımı yapılıyor
İki saatte iki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu, gözaltına alındı
YEREL HABERLER İki saatte iki binaya çıkıp intihar girişiminde ...
Mersin halinde çalışan kadınların çocukları için kurulan kreş, öğrenci kabulüne başladı
YEREL HABERLER Mersin halinde çalışan kadınların çocukları için ...
Kreş bahçesinde fasulye yetiştirdiler, toplayıp afiyetle yediler Minikler, emeklerinin karşılığı fasulyeleri toplamanın sevincini yaşadı
YEREL HABERLER Kreş bahçesinde fasulye yetiştirdiler, toplayıp ...
Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan ...
Bakan Albayrak'a hakaret eden şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bakan Albayrak'a hakaret eden şüpheli adliyeye sevk ...
Mersin’de yeni bir muz çeşidi geliştirildi: Alata Azmanı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ziraat mühendisleri, yıllar süren çalışmaları sonucunda, üstün özellikli yeni bir çeşidi geliştirdi. ‘Alata Azmanı’ ismi verilen yeni muz çeşidi, geçen yıl tescillenerek, Tarım ve Orman Bakanlığının tescilli meyveler listesine dahil edildi
YEREL HABERLER Mersin’de yeni bir muz çeşidi geliştirildi: Alata ...
Kamp alanındaki aracı soydu, yakalanıp tutuklandı
YEREL HABERLER Kamp alanındaki aracı soydu, yakalanıp tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X