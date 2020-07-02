Toroslar Belediyesi'nde öncelik toplum sağlığı

Toroslar Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında ilçedeki sağlık merkezlerine yönelik dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Pandemi sürecini koordineli ve başarılı bir uygulama ile atlatan Toroslar Belediyesi, kontrollü sosyal hayat döneminde de tedbiri elden bırakmıyor. Toplum sağlının öncelik alındığı çalışmalarda, vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği ve temas kurduğu tüm noktalar titizlikle dezenfekte ediliyor.

"Halkımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, salgın riskine karşı ilçe genelinde dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, "Risk tamamen ortadan kalkana dek aynı ciddiyetle tedbirleri yerine getireceğiz. Bu tedbirlerimizin üzerine kontrollü sosyal hayat kurallarını da ekleyerek çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

"Halkımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz" diyen Yılmaz, "Vatandaşlarımızın temiz ve steril bir ortamda muayene edilmesini, salgının bulaşma riskinin önüne geçilmesini amaçlayarak ilçemizde bulunan tüm sağlık merkezlerinde dezenfekte işlemini periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz genelinde salgın riski tamamen bitmiş değil. Kontrollü sosyal hayata geçmemiz, rehavete kapılmamıza neden olmasın. İnşallah hep birlikte tedbirlere uyarak sağlıklı günlere ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

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