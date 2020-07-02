Bakan Albayrak ve ailesine hakaretten tutuklanan şüphelinin bağlantıları araştırılıyor

'Anneannem ve ben'

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<br>MERSİN, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Ercan Bozdağ´ın bağlantıları araştırılıyor.<br>Bakan Berat Albayrak'ın 4'üncü kez baba olmasının ardından, sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu belirlenen emlakçı Ercan Bozdağ, Cumhuriyet Başsavcılığı´nın başlattığı soruşturma kapsamında Mersin'de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan Bozdağ, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ercan Bozdağ, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği´nce, `kamu görevlisine karşı, görevinden dolayı hareket´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.<br>Polis ekiplerinin, Ercan Bozdağ'ın herhangi bir örgütle bağlantısının olup olmadığını araştırıldığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-07-02 13:13:57<br>

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