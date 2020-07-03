Büyükşehir Belediyesi, kenti daha da güzelleştirmek için yeni ekipler kurdu

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çalışmaların daha verimli yürütülmesi ve Mersin’in daha güzel bir kent olması için Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yeni ekipler kurdu. Bu kapsamda oluşturulan 11 kişilik tesviye ve 10 kişilik boyama ekibi çalışmalarını hızlandırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, cadde ve kaldırımların daha temiz ve daha bakımlı hale getirilmesi için yeni oluşturduğu 11 kişilik tesviye ekibini sahada görevlendirdi. Ekipler, kentin insan sirkülasyonunun yoğun olduğu ana arterler başta olmak üzere cadde ve bulvarlardaki kaldırımlarda ağaç diplerindeki ot ve çalılıkları temizleyerek, vatandaşların kaldırımları daha rahat kullanmasını sağlıyor.



10 kişilik boyama ekibi kuruldu

Yeni oluşturulan 10 kişilik boyama ekibi de Mersin’in karakteristik bitkisi olan palmiyelerin gövdelerinde beyaz şerit boyaması yaparak, hem ağacı zararlı haşerelerden koruyor hem de caddelerde görsel ve estetik bir seyir zevki sunuyor. Ekipler, özellikle İsmet İnönü ve Adnan Menderes bulvarları üzerindeki kaldırım ve refüj içindeki palmiyelerin boyama çalışmasını titizlikle yürütüyor. Palmiyelerin şerit boyama çalışmasının kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de eş zamanlı olarak yürütülmesi planlanıyor.



Kentteki görüntü kirliliği gideriliyor

Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in görsel açıdan daha güzel ve nezih hale getirilmesi için şehir merkezinde bulunan mezbele görünümündeki alanların temizliğini de yapıyor. Görüntü kirliliğinin giderilmesi için çalışma başlatan ekipler, 1 greyder, 1 kepçe ve 1 kamyonet ile merkez Mezitli ilçesinde Okan Merzeci Bulvarı ve 34. Cadde kesişim ve birleşim noktasındaki mezbele görünümündeki boş arsada saha temizliği yapıyor.

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