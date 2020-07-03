Yılmaz: "Önümüzdeki süreç Toroslar için yatırım yılı olacak" Toroslar Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılmaz: "Önümüzdeki süreç Toroslar için yatırım yılı olacak" Toroslar Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında toplandı

İHA

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar ilçesinin yatırım yapmak için en doğru yer olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreç Toroslar için yatırım yılı olacak" dedi.

Yılmaz: "Önümüzdeki süreç Toroslar için yatırım yılı olacak" Toroslar Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında toplandı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar ilçesinin yatırım yapmak için en doğru yer olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreç Toroslar için yatırım yılı olacak" dedi.
Covid19 tedbirleri kapsamında üç aydır ara verilen Toroslar Belediye Meclisi, normalleşme sürecinin ardından ilk meclis toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın başkanlığında toplanan mecliste 24 gündem maddesi görüşüldü. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen meclis toplantısı öncesinde meclis üyeleri ve katılımcıların ateşleri ölçülerek salona alınırken, salondaki oturma planı da sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi.
"Farklılıklarımızla güzeliz"
Başkan Yılmaz, toplantının açılışında Sivas Madımak olayının 27'nci yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaparak, "Bu provokasyon, tamamen Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, toplumdaki farklı grupların birbirine karşı saygısına, sevgisine saplanmış bir hançerdir. Ama bizim birliğimizi ve beraberliğimizi hiçbir provokasyon bozamaz. Çünkü biz farklılıklarımızla güzeliz. Birbirimizin farklılıklarını sevmekle, saymakla güzeliz. Birliğimizi ve beraberliğimizi de Allah'ın izniyle kimse bozamayacaktır. Sivas'ta hayatını kaybeden 37 kişiyi rahmetle anıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
"Süreci başarıyla yönettik"
Pandemi sürecini Türkiye'nin başarıyla atlattığına dikkat çeken Yılmaz, Toroslar Belediyesi olarak da süreci iyi yönettiklerini söyledi. Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak koordineli iyi bir çalışma düzeninde ilçemizdeki kamu kurumlarımızla tam bir uyum içerisinde çalıştık. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında yanlarında olduk. Bu konuda gayret gösteren tüm personelimize yeniden teşekkür ediyorum. Bu süreçte benim en önemsediğimiz şey millet olarak ortaya çıkan özgüven. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin küresel seviyede alacağı rol çok farklı olacak. Bu süreci hep beraber yaşayacağız. İnşallah daha güzel günlere kavuşacağız" diye konuştu.
Toplantıda Nisan 2021 tarihine kadar görev yapacak, encümen üyeliği ve komisyonların seçimi de yapıldı. Encümen üyeliğine; Serpil Mersin, Ahmet Kılıç ve Mehmet Koç seçildi.
Eğitim ve istihdam projeleri hayata geçecek
Meclis toplantısında ayrıca, Toroslar Belediyesi tarafından hazırlanıp başvurusu yapılarak Japonya Büyükelçiliği'nin 2020 yılında açmış olduğu Yerel Projelere Hibe Programına sunulan 'Toroslar Engelsiz Yaşam Eğitim Merkezi' (TEYEM) projesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi'nin 2020 yılında açmış olduğu 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı'na sunulan 'Genç İstihdamına Dijital Dokunuşlar Projesi', Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 2020 yılında açmış olduğu Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP 2020) sunulan 'Toroslar Mesleki Eğitim, İstihdam ve Kariyer Merkezi Projesi', 'Toroslar TasarımBeceri ve Gelişim Kampüsü Projesi' ve 'Bana STEM Et Eğitim Otobüsü Projesi' ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a veya görevlendireceği personele yetki verilmesine ilişkin teklif görüşülerek, kabul edildi.
Yeni imar planları kabul edildi
Mersin'in Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi ve Çevresi 412 hektar alanda 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile Arpaçsakarlar Mahallesi, Yalınayak Deresi ile Serbest Bölge Otoban Bağlantı Yolu arasındaki yaklaşık 165 hektar alanda yapılacak olan II. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planları görüşülerek kabul edildi.
"Toroslar, yatırım yapmak için en uygun bölge"
Yeni İmar Planlarının hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Amacımız, yapılacak yatırımlar ile bölgemizin cazip bir merkez haline gelmesidir. İstihdam için iş yeri, iş yeri için yatırım, yatırım için yatırımcı ve uygun irade lazım. Bizde de bu irade var. Toroslar, yatırım yapmak için doğru yer. Yeni Uygulama İmar Planları'nın da bu mecliste çıkması için süreci hızlı yürüttük. Komisyonlardan raporlar oy birliğiyle çıktı. Bu son derece sevindirici. Kıymetli meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
"Şehitlerin ismi parklarda yaşayacak"
'Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde yer alan parklara isim verilmesi'ne ilişkin Gençlik ve Spor Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun ortak raporu da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. "Şehitlerimize ve ailelerine olan vefa borcumuzu bir nebze olsa ödemeye çalışıyoruz" diyen Yılmaz, ilçe sınırları içerisindeki 10 parkta şehitlerin isimlerini yaşatacaklarını söyledi.
Toroslar Belediye Meclis Toplantısı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdemli OSB için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Erdemli OSB için geri sayım başladı
Mezitli'de yaz kursları yeniden başladı
YEREL HABERLER Mezitli'de yaz kursları yeniden başladı
Akdeniz Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı ...
Muhtardan çocuklara 500 adet kitap
YEREL HABERLER Muhtardan çocuklara 500 adet kitap
Mersin'de bin 634 motosiklet trafikten men edildi
YEREL HABERLER Mersin'de bin 634 motosiklet trafikten men edildi
MDOB'da sağlık çalışanlarına ücretsiz konser
YEREL HABERLER MDOB'da sağlık çalışanlarına ücretsiz konser
Tombak: "Makaronlu tütün kararı esnafı rahatlatacak"
YEREL HABERLER Tombak: "Makaronlu tütün kararı esnafı rahatlatacak"
Mersin'de ilk 6 ayda 38 bin 339 toplu taşıma aracı kontrol edildi İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca il genelinde ilk 6 ayda 58 bin 808 motosiklet ve motorlu bisikleti de kontrol etti
YEREL HABERLER Mersin'de ilk 6 ayda 38 bin 339 toplu taşıma aracı ...
Başkan Seçer, Kurdali Mahallesinde vatandaşlarla buluştu Kurdali Mahallesinde esnaf gezisi yapan Başkan Seçer, sorunları dinleyerek, talep ve şikayetlere yanıt verdi Seçer: “Özellikle hizmette geri bırakılmış bölgelere ulaşmaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Kurdali Mahallesinde vatandaşlarla ...
Erdemli Belediyesi’nden yangın ve ilk yardım tatbikatı
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi’nden yangın ve ilk yardım ...
(Özel haber) Milli atletler kampta göz dolduruyor Geçtiğimiz hafta kampa giren Mersinli milli atletler, çalışmalarını günde çift idman yaparak sürdürüyor 29 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek olan atletlerin hedefi, Tokyo Olimpiyatları
YEREL HABERLER (Özel haber) Milli atletler kampta göz ...
Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi ön kayıtları başladı
YEREL HABERLER Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi ön ...
Büyükşehir Belediyesi, kenti daha da güzelleştirmek için yeni ekipler kurdu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, kenti daha da güzelleştirmek ...
Yüzer Nükleer Enerji Santralinden ilk ısı, Pevek'teki ısı şebekesine verildi
YEREL HABERLER Yüzer Nükleer Enerji Santralinden ilk ısı, Pevek'teki ...
Kahvehanede oturan 35 kişiye sosyal mesafe cezası 35 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 31 bin 500 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Kahvehanede oturan 35 kişiye sosyal mesafe cezası 35 ...
Orman Bölge Müdürlüğünden orman köylüsüne destek
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürlüğünden orman köylüsüne destek
Koronavirüsü yenen Filistinli asistan doktor uyardı: Tedbirleri elden bırakmayalım
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen Filistinli asistan doktor uyardı: ...
16 yaşındaki kız çocuğunun 18 yıl önce kaybolduğu çiftlikten kemikler çıktı
YEREL HABERLER 16 yaşındaki kız çocuğunun 18 yıl önce kaybolduğu ...
18 yıl önce kaybolan Döndü için çiftlik evinde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
YEREL HABERLER 18 yıl önce kaybolan Döndü için çiftlik evinde ...
Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
Mahalle ve çarşı bekçilerine geliştirme eğitimi
YEREL HABERLER Mahalle ve çarşı bekçilerine geliştirme eğitimi
Emniyet Müdürü Şahne, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Şahne, mahalle muhtarlarıyla bir araya ...
“Dezenformasyon Çağında Gazetecinin Rolü” masaya yatırıldı MTSO’nun online düzenlediği konferansta, sahte, yanlış, çarpıtılmış haberlerin, insana, topluma ve ülkeye verdiği zararlar ele alınarak, çözüm önerileri sunuldu
YEREL HABERLER “Dezenformasyon Çağında Gazetecinin Rolü” masaya ...
Vali Su, Aydıncık'ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Su, Aydıncık'ta incelemelerde bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X